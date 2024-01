Operário e Aquidauanense estreiam nesta quarta no Estadual Série A

Brenda Leitte, com GE

De fora da rodada de abertura do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2024, realizado no último domingo (21), Operário e Aquidauanense estreiam na competição nesta quarta-feira (24). A segunda rodada do Estadual terá três jogos, sendo dois pelo grupo B.

O Operário vai enfrentar o Coxim, às 20h, no estádio Jacques da Luz. Mesmo sem ter jogado, o Galo entra na 2ª rodada ocupando a quarto colação do grupo A, isso porque o Náutico perdeu para o Costa Rica, atual campeão estadual, por 3 a 1, e tem saldo de gols negativo.

Se vencer, o atual vice-campeão estadual pode figurar o topo da tabela, já que o Crec descansa na rodada. O técnico do time, Leocir Dall'Astra, acredita que a chave para conquistar o título seja o trabalho coletivo.

"Cada partida contribui para o objetivo maior: conquistar o Estadual. Estamos preparados para enfrentar desafios e superar adversidades", afirmou.

No grupo B, o Aquidauanense joga às 18h, no estádio Noroeste, contra o líder da chave, Dourados. Assim como o Operário, o Azulão larga atrasado, mas sem estar na lanterna do grupo, após derrota do Novo para o Ivinhema, por 3 a 0.

Assim, com uma possível vitória, o time pode embolar ainda mais o grupo, que tem DAC e Ivinhema com a mesma pontuação, enquanto o Corumbaense, assim como o Novo, não pontuou.

O técnico do time, Mauro Marino, deixou claro que a busca por jogadores que tenham o mesmo pensamento do time e comissão técnica será o diferencial do Azulão.

"Jogadores comprometidos com os nossos pensamentos: brigar pelo título e pelo calendário Nacional", destacou.

A 2ª rodada terá ainda o confronto entre Corumbaense e Novo, às 19h, no estádio Arthur Marinho. A rodada segue na quinta-feira (25), com Portuguesa e Náutico, pelo Grupo A, às 15h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

