Operário e Costa Rica não saem do zero na primeira partida da final do Estadual

A primeira partida da final do Campeonato Sul-mato-grossense entre Operário e Costa Rica, terminou sem gols na tarde deste domingo (23), no estádio Parque Jacques da Luz, em Campo Grande.

O jogo foi de grandes oportunidades, mas as duas equipes não souberam aproveitar as chances criadas ao longo dos 90 minutos. No primeiro tempo, o Operário é quem dominou mais o jogo e tentou abrir vantagem no placar.

O Costa Rica se defendeu como pôde, segurando o placar em meio as adversidades do jogo - principalmente a chuva que caiu durante todo o segundo tempo, mas que ajuda a manter a vantagem para o jogo da volta, já que um novo resultado igual, dá o título a Cobra Norte.

Dessa forma, ao Galo só interessa a vitória para conquistar o 13º título do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A.

A taça só será levantada no próximo domingo (30), no Estádio Laertão, às 15h.

