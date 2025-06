Operário empata no 0 a 0 com o FC Cascavel pelo Campeonato Brasileiro

Mais uma partida em casa que o Operário não vence na Série D do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (14), em Campo Grande, o Galo recebeu o FC Cascavel-PR e ficou no 0 a 0.

O resultado segura o time campo-grandense na última posição do Grupo A7, com seis pontos, enquanto os paranaenses fecham a zona de classificação, com 13 pontos. Faltando ainda cinco jogos na primeira fase, a classificação do Operário não é impossível, mas passa a ser improvável.

Na outra partida pelo Grupo A7, o Cianorte-PR enfrentou o Uberlândia-MG e venceu por 3 a 2. Neste domingo (15), o Itabirito recebe a Inter de Limeira-SP, em Nova Lima (MG), e a rodada termina apenas no dia 21, com Atlético Monte Azul-SP e Goiatuba-GO.

O Jogo - No Estádio Jacques da Luz, Operário e Cascavel fizeram jogo de poucas chances de gol. Os dois times até chegaram a balançar a rede no primeiro tempo, mas nos dois lances a arbitragem invalidou por impedimento. Na melhor oportunidade do Cascavel, Michel cabeceou para excelente defesa de Zé Augusto já aos 42 minutos.

No segundo tempo, aos sete minutos, Guilherme recebe cruzamento em cobrança de falta pela direita e por pouco não abriu o placar para o Cascavel, mas mandou a bola para fora. O Galo respondeu também por jogada área, aos 25 minutos, em cobrança de escanteio pela direita. O zagueiro Vinicius ganhou pelo alto, mas desviou para fora. Aos 29, Fernandinho arriscou em chute de fora da área com perigo, mas também mandou para fora e o placar ficou mesmo em branco.

