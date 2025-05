Operário enfrenta o Cascavel-PR pela classificação na série D neste sábado

Em confronto direto contra o FC Cascavel-PR neste sábado (24), o Operário Futebol Clube busca reconquistar um lugar no cobiçado G4 do Grupo A7 da Série D do Campeonato Brasileiro.

Embalado por duas vitórias seguidas, o Operário entrará em campo às 14h30 (MS), no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel. A equipe está com cinco pontos, na sétima posição do Grupo A7, e só a vitória recoloca o time no páreo de verdade.

A arbitragem ficará a cargo de Francisco Soares Dias, do Rio Grande do Sul, auxiliado por Heitor Alex Eurich e Nathan Martins, ambos do Paraná.



Este é o terceiro encontro entre o Galo e FC Cascavel. No ano passado, houve empate em dois jogos no Brasileirão.

A transmissão com imagens estará disponível pelo canal FC Cascavel TV no YouTube . Para quem não puder ir ao estádio, a torcida Operariana poderá torcer e acompanhar cada lance da partida.





