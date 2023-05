Operário enfrenta Patrocinense pela série D do Brasileirão neste domingo

O Operário volta a campo neste fim de semana e enfrenta o time Patrocinense (MG), na terceira rodada pela Série D do Brasileirão. Partida inicia às 16h, no Estádio das Moreninhas, no Parque Jacques da Luz, em Campo Grande.

Como único representante de Mato Grosso do Sul, o Galo ainda não venceu nenhum jogo, empatando sem gols os dois anteriores (contra a Ferroviária, em Araraquara (SP), e contra o XV de Piracicaba, em Campo Grande).

"Temos defesa solida, que dá suporte para o meio-de-campo. Estamos criando chances. Falo para os atacantes controlarem a ansiedade e ter esta precisão no jogo. Vamos fazer os gols na hora certa", frisa o técnico operariano Celso Rodrigues.

Os jogadores se preparam para buscar a primeira vitória do Galo na competição, os ingresos serão vendidos na bilheteria do estádio por R$ 20.

As bilheteria abrem às 13h comercializando meia-entrada para estudantes devidamente identificados. Crianças até 10 anos, acompanhadas de pais ou responsáveis, não pagam.

