Operário estreia hoje na Série D do Brasileirão

O time de futebol Operário de Campo Grande estreia neste sábado (6) pela Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe é a única representante de Mato Grosso do Sul na competição nacional. O jogo será transmitido ao vivo pela Rádio Educativa FM 104,7, com narração de José Roberto Fernandes.

O time encara a Ferroviária (SP), às 16h (horário de Mato Grosso do Sul), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). As duas equipes estão no Grupo A7, composto ainda por Patrocinense (MG), CRAC (GO), Cascavel (PR), Inter de Limeira (SP), Maringá (PR) e XV de Piracicaba (SP).

A competição reúne 64 equipes de todos os Estados do país e garante aos quatro primeiros colocados a vaga na Série C.

Conforme o regulamento, nessa primeira fase os clubes se enfrentam em turno e returno, com os quatro melhores colocados se classificando para a segunda fase, quando começam os duelos eliminatórios até a decisão.

Depois de enfrentar a Ferroviária, o Galo encara o XV de Piracicaba, no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, no dia 14 de maio, também às 16h (horário de MS).

