Operário estreia na Copa do Brasil Feminina nesta quarta-feira

O time feminino do Operário Futebol Clube estreia nesta quarta-feira (28) na Copa do Brasil Feminina. A equipe sul-mato-grossense enfrenta o Mixto-PB, às 14h (horário de Mato Grosso do Sul), no Estádio Almeidão, em João Pessoa.

O torneio retorna ao calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após nove anos de ausência.

A arbitragem da partida será comandada por Deborah Cecilia Cruz Correia, de Pernambuco. Ela será auxiliada pelas assistentes Flavia Renally Costa Faustino da Silva e Maria Gabriella Lacerda Sales, ambas da Paraíba.

O formato da competição é de eliminatória única: quem vencer avança à próxima fase. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis.

O adversário da segunda fase será definido por sorteio, marcado para a próxima segunda-feira (2), envolvendo os vencedores da primeira fase e os clubes que disputam a Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.

As duas equipes disputam atualmente a Série A3 do Brasileirão Feminino, mas vivem momentos distintos. O Mixto-PB não passou da primeira fase, somando uma vitória contra o Guarani de Paripueira-AL e duas derrotas, para a UDA-AL e o Ipojuca-PE.

Já o Operário-MS teve um desempenho mais consistente, vencendo o Operário Ltda-MT e o Ceilândia-DF (Crespom), com apenas uma derrota para o Vila Nova-GO.

A equipe campo-grandense ainda avançou às oitavas de final, eliminando o Galvez-AC, e agora se prepara para reencontrar o Vila Nova-GO em busca de uma vaga na semifinal e, consequentemente, no acesso à Série A2.

