Operário estreia na segunda fase do Brasileirão Feminino A3 neste domingo

O Operário retorna a campo neste domingo (18) para disputar a segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino A3. O confronto será contra o Galvez-AC, às 15h, no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, em Campo Grande.

A tabela oficial foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na segunda-feira (12).

Único representante de Mato Grosso do Sul na competição, o Operário avançou pela primeira vez de fase após vitória por 1 a 0 sobre o Ceilândia-DF, no último sábado (10). O gol da classificação foi marcado por Aíssa.

A vaga para as quartas de final será decidida em jogos de ida e volta. O duelo de volta acontece no dia 25 de maio, às 19h, na Arena Floresta, em Rio Branco (AC). Caso haja empate no saldo de pontos e gols, a classificação será definida nos pênaltis.

O vencedor do confronto entre Operário e Galvez enfrentará nas quartas de final quem passar do duelo entre Vila Nova-GO e Rolim de Moura-RO.

