Operário faz história, elimina Remo e avança a 3ª fase da Copa do Brasil Feminina

O Operário segue fazendo história nesta temporada e mais um capítulo foi escrito nesta quarta-feira (11), quando a equipe de Campo Grande venceu o Remo nos pênaltis por 4 a 2 e garantiu a classificação para a 3ª fase da Copa do Brasil Feminina.

A partida, disputada no Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará, terminou empatada em 1 a 1, no tempo regulamentar. Como era jogo único e o torneio não conta com prorrogação, a decisão foi direto para os pênaltis.

Os dois gols da partida saíram ainda no primeiro tempo do duleo, com Carol marcando para a equipe paraense, enquanto Alessandra empatou para o time campo-grandense.

Nos pênaltis, o Remo desperdiçou duas cobranças, uma delas defendida pela goleira Lorrayne. O Operário foi mais efetivo e venceu por 4 a 2. com a última cobrança ficando a cargo da capitã Camila Belém, batendo no canto e definindo a classificação alvinegra.

Na próxima fase, o Operário vai enfrentar um time da Série A1 do Brasileirão que será definido em novo sorteio.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também