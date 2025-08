Operário terá desafio contra gigante da Série A na Copa do Brasil Feminina

O Operário segue em busca de escrever mais um capítulo na sua história na Copa do Brasil Feminina. Nesta quarta-feira (6), o time campo-grandense enfrente o Flamengo pela terceira fase da competição nacional.

O duelo acontece às 14h, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. A partida é em jogo único, quem vencer avança e caso o empate persista no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.

Pela competição, o Operário passou pelo Mixto-PB na primeira fase, depois encarou o Remo-PA na segunda fase e agora encara um time de primeira divisão pelo sonho de avançar no torneio.

O clube viajou nesta segunda-feira (4) para a capital carioca, onde deve acontecer um treino físico e recreativo durante essa terça-feira. A delegação, composta por 20 jogadoras e a Comissão Técnica.

"Esse é o jogo da vida para muitas dessas meninas. É uma chance rara, que elas estão abraçando com tudo. Queremos representar com orgulho cada torcedor do Operário, cada pessoa que acredita no nosso projeto. Vamos lutar até o fim", disse o treinador, César Fuscão.

