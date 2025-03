OperÃ¡rio vence o Ivinhema por 1x0 e sai na frente na final do Sul-Mato-Grossense

A primeira partida da decisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense terminou com vitória alvinegra. Neste sábado (29), pela rodada de ida da fase final, o Operário recebeu o Ivinhema em Campo Grande e, com gol nos acréscimos do segundo tempo marcado por Matheus Bidick, venceu por 1 a 0.

Com o resultado, o Galo leva vantagem para a partida de volta, no próximo domingo (6), às 17h, no Estádio Saraivão, e pode ser bicampeão com um empate. O Ivinhema, que voltou a decidir a competição após dez anos, precisa de uma vitória por dois ou mais gols de vantagem para ficar com o título pela segunda vez. Em caso de vitória simples, por qualquer placar, a disputa pela taça termina nos pênaltis.

Primeiro tempo - A partida no Estádio Jacques da Luz começou movimentada e, com menos de um minuto, o Operário chegou pela primeira vez em cruzamento pela esquerda e conclusão de cabeça de Everton Canela para fora. Aos cinco, outra chegada com perigo de Canela, mas o goleiro Neto fechou bem o ângulo e evitou o gol

A primeira chegada do Ivinhema aconteceu pouco depois com Thiaguinho que soltou a bomba de fora da área para boa defesa de Elisson. Aos 18 minutos, Rafinha cobrou falta pela direita e Tico desviou para grande defesa de Neto.

Azulão do Vale voltou a assustar com um contra-ataque aos 32 minutos. Wendel recebeu lançamento, invadiu a área em velocidade pela direita, mas, no arremate, perdeu equilíbrio e mandou para fora. Aos 38, escanteio para o Galo pela direita cobrado por Rafinha que o zagueiro Vinícius cabeceia para boa defesa de Neto. Em outra bola na área do Ivinhema, aos 45, Bruno Boca desviou e a bola explodiu no travessão de Neto, depois Uberaba afastou o perigo.

Segundo Tempo - A etapa final teve o Ivinhema melhor organizado e tendo as melhores oportunidades, enquanto o Operário não se encontrava. Logo aos dois minutos, Wendel cobrou falta com perigo para boa defesa de Elisson. Aos 23 minutos, mais uma vez Elisson salvou o Operário em chute de fora da área de Luan, que quase marcou um golaço para o Azulão do Vale.

Aos 32 minutos, Matheus Bidick, que havia entrado há alguns minutos, roubou a bola de Michel e rolou para Everton Canela que, já na área, bateu cruzado, mas a bola foi para fora. Aos 39, Iury cobrou escanteio, Douglas cabeceou para grande defesa de Neto.

Quando o placar parecia que não sairia do zero, veio o lance que decidiu o jogo, aos 45 minutos. Matheus Bidick partiu em velocidade após lançamento longo e foi derrubado na área por Michel, que, por isso, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. A cobrança aconteceu aos 48 minutos e o próprio Bidick assumiu a responsabilidade, batendo com segurança, deslocando Neto e definindo a vitória operariana por 1 a 0.

