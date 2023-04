OperárioXCosta Rica: Bilheteria abre às 13h no Estádio Jacques da Luz

Na disputa do primeiro jogo da final do Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol Série A, o Operário e Costa Rica entram em campo às 15h30 neste domingo (23) no Estádio Jacques da Luz.



A competição tem o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).



O Galo alvinegro busca seu 13º título, enquanto a Cobra do Norte vai em busca do bicampeonato. Os dois finalistas já estão garantidos na primeira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Além disso, quem levantar a taça do Sul-Mato-Grossense vai assegurar vaga para o Campeonato Brasileiro Série D 2024. Atual campeão, o Operário disputa a competição nacional neste ano e está no grupo A7, ao lado do XV de Piracicaba (SP), Maringá (PR), Cascavel (PR), Crac (GO), Ferroviária (SP), Patrocinense (MG) e Inter de Limeira (SP).



A partida de volta da decisão do Estadual será no dia 30 de abril, às 15 horas, no Estádio Municipal Laerte Paes Coelho (Laertão), em Costa Rica.



Ingressos



Neste domingo, as bilheterias do Jacques da Luz abrem às 13h. O preço continua o mesmo das fases anteriores, R$ 20, com meia entrada para estudantes devidamente identificados por R$ 10. Crianças até 10 anos, acompanhadas de pais ou responsáveis, não pagam.



Outros pontos de venda

-Padaria Toscano – Av. Cel. Antonino, 619

-Gazin – R. Barão do Rio Branco, 1239 - Centro e R. Barueri, 939 – Vila Moreninha II

-Paul Gráfica – Av. Gunter Hans, 3495 – Aero Rancho

-Clube Campestre Ypê – Rua Dr Eduardo Olimpio Machado, 300



Transmissão



A transmissão será aberta às 15h, com transmissão pela TV Educativa, canal 4.1 da TV Aberta, 515 da Claro TV e 304 da Sky, ou mesmo pelo Portal da Educativa. No interior, é necessário conferir o canal da TVE de cada cidade.



A narração pela TV Educativa fica por conta do jornalista Elson Pinheiro, comentários de Herculano Borges e reportagem de Eva Regina e Antônio Bispo. Pela Rádio Educativa, a narração fica por conta do jornalista Gildo Pereira e reportagem de Ricardo Paredes.

