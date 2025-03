Oscar Piastri conquista primeira pole position da carreira no GP da China

A madrugada deste sábado (23) marcou um momento histórico para Oscar Piastri na Fórmula 1. O piloto australiano da McLaren conquistou sua primeira pole position na categoria ao cravar 1m30s141 no circuito de Xangai.

Piastri dividirá a primeira fila do grid com George Russell, da Mercedes, que ficou a apenas 0s082 do tempo do líder. Lando Norris, também da McLaren, garantiu a terceira colocação na sessão classificatória.

Apesar do domínio apresentado pela Ferrari na corrida sprint, a equipe italiana não conseguiu repetir o bom desempenho na sessão de classificação. Lewis Hamilton partirá da quinta posição, seguido por Charles Leclerc, que largará em sexto.

Max Verstappen, atual campeão mundial, partirá do quarto lugar. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, não conseguiu avançar para o Q2 e partirá da 19ª posição. Seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, conseguiu chegar à segunda fase da classificação, mas ficou com o 12º tempo.

Confira o grid de largada do GP da China:

Oscar Piastri (McLaren) - 1m30s141

George Russell (Mercedes) - 1m30s223 (+0.082)

Lando Norris (McLaren) - 1m30s793 (+0.152)

Max Verstappen (RBR) - 1m30s817 (+0.176)

Lewis Hamilton (Ferrari) - 1m30s927 (+0.286)

Charles Leclerc (Ferrari) - 1m31s021 (+0.380)

Isack Hadjar (RB) - 1m31s079 (+0.438)

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1m31s103 (+0.462)

Yuki Tsunoda (RB) - 1m31s638 (+0.997)

Alexander Albon (Williams) - 1m31s706 (+1.065)

Esteban Ocon (Haas)

Nico Hulkenberg (Sauber)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Lance Stroll (Aston Martin)

Carlos Sainz (Williams)

Pierre Gasly (Alpine)

Oliver Bearman (Haas)

Jack Doohan (Alpine)

Gabriel Bortoleto (Sauber)

Liam Lawson (RBR)

A largada do GP da China está marcada para as 3h (horário de Mato Grosso do Sul) deste domingo (24).

