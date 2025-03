Oscar Piastri vence GP da China e conquista primeira vitÃ³ria da temporada 2025

Carla Andréa, com ge

O australiano Oscar Piastri brilhou na madrugada deste domingo (23) ao liderar de ponta a ponta o Grande Prêmio da China e garantir sua primeira vitória da temporada 2025 da Fórmula 1.

Pole position, o piloto da McLaren teve uma corrida tranquila e assegurou a dobradinha da equipe, com Lando Norris terminando em segundo lugar. O pódio foi completado por George Russell, da Mercedes.

A corrida foi marcada por punições que alteraram o resultado final. O brasileiro Gabriel Bortoleto, inicialmente 17º, subiu para a 14ª posição após as desclassificações de Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Pierre Gasly.

Leclerc e Gasly foram punidos por estarem com seus carros abaixo do peso mínimo exigido após a prova, enquanto Hamilton foi penalizado pelo desgaste excessivo na prancha de madeira de seu assoalho, repetindo uma infração que já o havia desclassificado no GP dos Estados Unidos em 2023.

Apesar de um início forte e da vice-liderança conquistada na largada, Norris enfrentou problemas nos freios ao longo da prova, o que permitiu que Russell se aproximasse. Mesmo assim, o britânico conseguiu segurar a posição e, com o pódio, manteve-se na liderança do campeonato com 44 pontos.

O vice-líder agora é Max Verstappen, que tem 36. Já a McLaren, atual campeã de construtores, lidera o campeonato de equipes com 78 pontos.

Resultado final do GP da China 2025

Oscar Piastri (McLaren)

Lando Norris (McLaren) +9s748

George Russell (Mercedes) +11s097

Max Verstappen (RBR) +16s656

Esteban Ocon (Haas) +49s569

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +53s748

Alexander Albon (Williams) +56s321

Oliver Bearman (Haas) +61s103

Lance Stroll (Aston Martin) +70s204

Carlos Sainz (Williams) +76s387

Isack Hadjar (RB) +78s875

Jack Doohan (Alpine) +88s401

Liam Lawson (RBR) +81s147

Gabriel Bortoleto (Sauber) +1 volta

Nico Hulkenberg (Sauber) +1 volta

Yuki Tsunoda (RB) +1 volta

Fernando Alonso (Aston Martin) - Abandonou

Lewis Hamilton (Ferrari) - Desclassificado

Charles Leclerc (Ferrari) - Desclassificado

Pierre Gasly (Alpine) - Desclassificado

A próxima etapa da Fórmula 1 será realizada no dia 6 de abril, com o Grande Prêmio do Japão, a terceira corrida da temporada.

