Menu
Menu Busca segunda, 22 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Ousmane Dembélé é eleito melhor jogador do mundo; Raphinha fica em 5°

Atacante francês do PSG superou a concorrência do espanhol Lamine Yamal, do Barcelona

22 setembro 2025 - 17h05Luiz Vinicius     atualizado em 22/09/2025 às 17h07
Dembélé é o melhor jogador do mundoDembélé é o melhor jogador do mundo   (Divulgação/Bola de Ouro)

O atacante francês Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, conquistou a Bola de Ouro e foi eleito o melhor jogador da temporada 2024-25, em cerimônia realizada em Paris, na França, nesta segunda-feira (22).

Ele era um dos favoritos a vencer a eleição ao lado do também atacante Lamine Yamal, do Barcelona. Porém, o francês levou a melhor nesta edição, organizada pela revista France Football, junto ao jornal L'Équipe e à Uefa.

Em seu discurso, Dembélé relatou estar orgulhoso da temporada que fez no clube parisiense e das conquistas. Ele ressaltou que o coletivo o levaram a conquistar o prêmio individual.

"Que noite excepcional estou vivendo, estou sem palavras. Foi uma temporada fantástica com o PSG, aconteceram inúmeras coisas. Vencer esse troféu e sendo entregue pelo Ronaldinho, uma lenda do futebol, estou sem palavras. Tenho muito orgulho de tudo que fiz e alcancei em minha carreira. Quero agradecer primeiro ao PSG, que me contratou em PSG, a toda família que temos no clube. A comissão técnica, ao Luis Enrique, meus companheiros de equipe. É um troféu individual, mas representa o coletivo", disse.

O brasileiro Raphinha, que fez ótima temporada, também estava entre os cotados, mas durante o anúncio das posições, acabou ocupando o 5° lugar, atrás de nomes como Mohamed Salah e Vitinha, do Liverpool e PSG, respectivamente.

Completam a lista do top-10, o lateral Achraf Hakimi (PSG), o atacante Kylian Mbappé (Real Madrid), o meia Cole Palmer (Chelsea), o goleiro Gianluigi Donnarumma (PSG) e o lateral Nuno Mendes (PSG).

Feminino - A meia-campista Aitana Bonmatí, de 27 anos, do Barcelona, foi eleita pela terceira vez consecutiva, a melhor jogadora do mundo.

"Já não sei mais o que falo aqui. O teatro continua me impressionando. Essa Bola de Ouro poderia ser de qualquer uma dessas indicadas, se eu pudesse dividir o prêmio, eu faria. Foi um ano incrível com essas companheiras que estão aqui hoje", disse em seu discurso.

Bonmatí superou a concorrência de Mariona Caldentey. Nenhuma brasileira ingressou o top-10 do prêmio na categoria feminina.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carlo Ancelotti
Esportes
Ancelotti confirma data de convocação para amistosos da Seleção Brasileira
Caio Bonfim é ouro nos 20km do Mundial de Tóquio
Esportes
Com ouro de Caio Bonfim, Brasil tem melhor desempenho em Mundial de Atletismo
Guaicurus e Chelsea Brasil MS fecharam parceria e já contam com novo uniforme
Esportes
A base vem forte: Chelsea e Guaicurus se unem para revelar futuros craques de MS
Alison dos Santos
Esportes
Alison dos Santos conquista prata nos 400m com barreiras no Mundial de Tóquio
Jogo aconteceu na tarde desta quinta-feira
Esportes
Brasil é eliminado do Campeonato Mundial de vôlei masculino
Os ingressos estão disponíveis pelo valor integral de R$20
Esportes
Ingressos para Comercial x Maracaju já estão à venda; saiba mais
Foto: Reuters/Pilar Olivares
Esportes
Brasil perde posição entre seleções no ranking da Fifa
Estádio Jacques da Luz
Esportes
MPMS libera até 3,5 mil torcedores no Estádio Jacques da Luz durante jogos da Série B
As escolas da rede estadual foram orientadas a disponibilizar materiais de apoio
Educação
Consulta pública para currículo da Educação Digital começa nesta terça-feira
Gustavo chegou a dedicar gol ao filho
Esportes
Jogador do time de Aquidauana dedica gol ao filho, que falece antes do nascimento

Mais Lidas

Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Viatura Polícia Militar
Polícia
Mulher espalha fofoca e apanha da sobrinha em Campo Grande
Foto: Reprodução
Cidade
JD1TV: Pelos cabelos, mulheres brigam por brindes durante ação pública no Noroeste
Ilustrativa
Polícia
Mulher fica com ciúmes da filha com o marido e tenta matar os dois em bebedeira na Capital