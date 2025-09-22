Ousmane Dembélé é eleito melhor jogador do mundo; Raphinha fica em 5°

O atacante francês Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, conquistou a Bola de Ouro e foi eleito o melhor jogador da temporada 2024-25, em cerimônia realizada em Paris, na França, nesta segunda-feira (22).

Ele era um dos favoritos a vencer a eleição ao lado do também atacante Lamine Yamal, do Barcelona. Porém, o francês levou a melhor nesta edição, organizada pela revista France Football, junto ao jornal L'Équipe e à Uefa.

Em seu discurso, Dembélé relatou estar orgulhoso da temporada que fez no clube parisiense e das conquistas. Ele ressaltou que o coletivo o levaram a conquistar o prêmio individual.

"Que noite excepcional estou vivendo, estou sem palavras. Foi uma temporada fantástica com o PSG, aconteceram inúmeras coisas. Vencer esse troféu e sendo entregue pelo Ronaldinho, uma lenda do futebol, estou sem palavras. Tenho muito orgulho de tudo que fiz e alcancei em minha carreira. Quero agradecer primeiro ao PSG, que me contratou em PSG, a toda família que temos no clube. A comissão técnica, ao Luis Enrique, meus companheiros de equipe. É um troféu individual, mas representa o coletivo", disse.

O brasileiro Raphinha, que fez ótima temporada, também estava entre os cotados, mas durante o anúncio das posições, acabou ocupando o 5° lugar, atrás de nomes como Mohamed Salah e Vitinha, do Liverpool e PSG, respectivamente.

Completam a lista do top-10, o lateral Achraf Hakimi (PSG), o atacante Kylian Mbappé (Real Madrid), o meia Cole Palmer (Chelsea), o goleiro Gianluigi Donnarumma (PSG) e o lateral Nuno Mendes (PSG).

Feminino - A meia-campista Aitana Bonmatí, de 27 anos, do Barcelona, foi eleita pela terceira vez consecutiva, a melhor jogadora do mundo.

"Já não sei mais o que falo aqui. O teatro continua me impressionando. Essa Bola de Ouro poderia ser de qualquer uma dessas indicadas, se eu pudesse dividir o prêmio, eu faria. Foi um ano incrível com essas companheiras que estão aqui hoje", disse em seu discurso.

Bonmatí superou a concorrência de Mariona Caldentey. Nenhuma brasileira ingressou o top-10 do prêmio na categoria feminina.

