Padel vira novo 'queridinho' dos esportistas e se torna cada vez mais popular em MS

Em franca e honesta ascensão, o padel parece estar se tornando cada vez mais querido entre os desportistas sul-mato-grossenses. O surgimento de novas quadras traz a dimensão de quanto o esporte está crescendo no estado e captando novos atletas e praticantes.

A fala "ele é um esporte que tende a se tornar popular" é de Fernanda Gomes de Araújo, presidente da Federação de Padel em Mato Grosso do Sul, que não apenas está empolgada com o crescimento, como acredita em uma nova fase do esporte.

"Ele ainda precisa das quadras que são um pouco mais caras de construção, perto, por exemplo, de uma quadra de beach tênis. Mas é um esporte em muita ascensão. Somente em 2025 nós tivemos mais três clubes investindo no padel, além dos condomínios".

E o que seria o padel, que às vezes, é confundindo com o tênis. O Padel é jogado com raquetes e em duplas, em uma quadra retangular, dividida por uma rede. Embora as características sejam parecidas com o tênis, ambos têm diversos diferenciais, a exemplo das dimensões, menores nas quadras de Padel.

As paredes nos fundos e nas laterais também são outros diferenciais deste esporte. Elas fazem parte do jogo, ou seja, a bola pode bater contra as estruturas sem interromper a partida, o que gera mais dinamismo ao jogo. No padel, a raquete também é mais pequena e leve que a do tênis.

E Mato Grosso do Sul parece ter se dado muito bem com a vinda do esporte. Ao JD1 Notícias, Fernanda explicou que nas categorias livres, que são de amadores, pessoas que praticam o esporte, atualmente, o estado lidera o ranking nacional.

"Temos uma dupla, que são dois atletas na segunda categoria masculina, na terceira categoria masculina nós também temos dois atletas liderando o ranking, na quarta nós estamos entre os seis atletas mais pontuados ali, os seis, dez atletas mais pontuados, isso na masculina. E no feminino na quinta categoria nós estamos com as duas duplas mais pontuadas, inclusive esses atletas estarão representando o Brasil no Pan Americano de Livres, que será realizado em novembro", comentou.

A presidente da federação elogiou o quanto o crescimento do esporte tem funcionado no estado, garantindo esse reconhecimento através dos rankings nacionais. "Nós podemos demonstrar que Mato Grosso do Sul, nesses últimos três anos, quatro anos, que o padel tem se fortalecido e já chegou demonstrando a sua força estando no topo dos atletas mais ranqueados no país".

E todo esse esforço para colocar Mato Grosso do Sul vem muito do trabalho da Federação de padel no estado, que possui apenas cinco anos de existência. Para entender o esforço que a entidade vem fazendo pelo esporte, somente no ano passado, que houve a condição de estar realizando as quatro etapas para a validação do ranking nacional e estadual.

"Ela vem se fortalecendo e se posicionando enquanto uma entidade que está promovendo o esporte dentro do estado de Mato Grosso do Sul e agregando a potência com a participação, inclusive, de atletas de fora, porque, uma vez que você promove eventos dessa categoria, que eu digo, campeonatos estaduais, campeonatos sul-mato-grossenses onde eles são devidamente validados pela Confederação Brasileira de Padel, então, você consegue atrair atletas que estão disputando um ranking. Então, nós tivemos atletas do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, que participaram dos nossos torneios, das nossas etapas, justamente promovendo o enriquecimento da parte tática, da parte esportiva e essa difusão do padel", explicou.

E Fernanda foi além ao explicar o papel da federação, que vai muito além de apenas organizar as competições. "E o papel da federação é justamente isso, fortalecer o padel sul-mato-grossense e desenvolver ações em prol dos atletas, dos seus praticantes, dos clubes e fazer com que ele cresça".

Categoria de base - Assim como todo esporte em Mato Grosso do Sul, a categoria de base também é trabalhada para incentivar adolescentes, jovens e realizar a captação, como também já aconteceu neste ano com a realização das etapas nas categorias sub-12, sub-14, sub-16, sub-18.

Araújo aproveitou a entrevista para destacar que existem alguns projetos em análise para a inclusão de pessoas de baixa renda no esporte, mas que os planos estão voltados para 2026. Contudo, o interessado em investir no padel em Mato Grosso do Sul pode buscar o contato direto com a federação.

"Nossa preocupação enquanto federação é fortalecer a nossa base, que a gente sabe que o esporte cresce e se fortalece com o trabalho de base. Então, para os próximos anos, a gente tem bastantes projetos para podermos fazer isso acontecer", finaliza.

