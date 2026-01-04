Menu
Palmeiras anuncia Marlon Freitas como reforço para 2026

O jogador chega para reforçar o plantel de Abel Ferreira e assina com o clube paulista um contrato de três temporadas

04 janeiro 2026 - 13h45Luiz Vinicius
Marlon Freitas assinou com o clube paulistaMarlon Freitas assinou com o clube paulista   (Fabio Menotti/Palmeiras)

O Palmeiras anunciou seu primeiro reforço para a temporada deste ano, na manhã deste domingo, dia 4. Trata-se do meia-campista Marlon Freitas, de 30 anos, que atuou pelo Botafogo nas últimas temporadas.

O jogador chega para reforçar o plantel de Abel Ferreira e assina com o clube paulista um contrato de três temporadas.

Tratando de valores, o Palmeiras desembolou cerca de R$ 33 milhões para tirar o atleta do Botafogo, que detinha 90% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 10% pertenciam a Marlon, que abriu mão da porcentagem para facilitar a negociação.

"Primeiro é agradecer a Deus pela oportunidade, por tudo o que Ele tem feito na minha vida. É uma oportunidade gigantesca na minha carreira, estou muito feliz de estar aqui e fazer parte da Família Palmeiras. Tenho convicção de que esse casamento já deu certo, tenho certeza que vai ser um ano vitorioso para nós", disse em vídeo publicado nas redes sociais do clube.

Aos 30 anos, Marlon Freitas chega ao clube alviverde para disputar uma vaga na função de segundo volante, que hoje conta com Lucas Evangelista e Andreas Pereira. Ele também pode jogar como primeiro volante, embora a marcação não seja seu ponto forte.

