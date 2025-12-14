Palmeiras conquista tetracampeonato paulista em final contra o Corinthians

O Palmeiras faturou neste domingo (14) o tetracampeonato do Paulista Feminino ao derrotar o Corinthians no estádio do Canindé, em São Paulo, em decisão com torcida única — apenas corintianos nas arquibancadas. O título coroou a campanha da equipe, que já havia levantado o troféu em 2001, 2022 e 2024.

A conquista foi encaminhada ainda no jogo de ida, no último domingo (7), quando o Palmeiras goleou por 5 a 1 na Arena Barueri e entrou em campo com larga vantagem. Mesmo assim, a equipe alviverde dificultou as investidas do Corinthians na partida final, o que gerou reclamações das jogadoras corintianas sobre o tempo dedicado a atendimentos médicos às adversárias.

O Corinthians quase abriu o placar no fim do primeiro tempo: aos 50 minutos, Duda Sampaio encontrou Vic Albuquerque livre, mas a finalização parou na trave. A virada de etapa trouxe novo fôlego às corintianas, e a capitã Gabi Zanotti sofreu e converteu pênalti aos 7 minutos, alcançando seu 18º gol na temporada e garantindo o único gol do Timão na partida.

Já aos 40 minutos do segundo tempo, Joselyn Espinales chegou a balançar a rede para o Palmeiras, mas o gol foi anulado por impedimento. Apesar disso, a equipe alviverde administrou o resultado e confirmou o quarto título estadual da história do clube.

