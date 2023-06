Palmeiras e Botafogo duelam em jogo de líder contra vice-líder

Palmeiras e Botafogo entram em campo neste domingo (25) no considerado "jogo da rodada" pelo Campeonato Brasileiro, em partida válida pela 12° rodada. O duelo é marcado por ser entre o vice-líder e o líder da competição.

Enquanto a equipe paulista tenta diminuir a distância da liderança, atualmente em cinco pontos, os cariocas querem aumentar ainda mais a vantagem.

O jogo acontece às 15h (horário de Mato Grosso do Sul), no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

Para o jogo, o técnico Abel Ferreira conta com os retornos de Weverton, Piquerez, Raphael Veiga e Rony, que estavam a serviço de suas seleções.

Assim, a expectativa que o time titular seja: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

Já pelo lado do Botafogo, o técnico Luís Castro tem dúvidas em relação a utilização do zagueiro Adryelson, que saiu com dores no último jogo da equipe.

De resto, o time deve ser o mesmo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson (Philipe Sampaio), Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Victor Sá.

