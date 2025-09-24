Menu
Palmeiras recebe River Plate pelas quartas da Libertadores; saiba onde assistir

Verdão venceu o jogo de ida na Argentina e joga por um empate para avançar à semifinal

24 setembro 2025 - 17h55Carla Andréa

Palmeiras e River Plate decidem, nesta terça-feira (24), às 20h30 (horário de Mato Grosso do Sul), no Allianz Parque, em São Paulo, uma vaga na semifinal da Copa Libertadores.

A partida terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura), Ge TV (YouTube) e Disney+ (streaming, conforme as condições da plataforma).

No confronto de ida, disputado na Argentina, o Palmeiras abriu vantagem com o placar de 2x1 e chega para o duelo com a possibilidade de avançar mesmo em caso de empate.

O River, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal. Uma vitória simples da equipe argentina levará a decisão para os pênaltis.

O time comandado por Abel Ferreira chega embalado após a goleada por 4 a 1 sobre o Fortaleza no último fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro, e busca confirmar a boa fase também no torneio continental.

