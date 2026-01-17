Palmeiras terá mando de campo contra Corinthians na Supercopa Feminina

O Palmeiras vai decidir em casa o título da Supercopa Feminina contra o Corinthians, no dia 7 de fevereiro (um sábado). O mando de campo da final em jogo único foi definido nesta sexta-feira (16) por meio de sorteio na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O duelo colocará as principais forças do futebol feminino de 2025 frente a frente.

De um lado estarão as Palestrinas, campeãs da Copa do Brasil, e do outro as Brabas, heptacampeãs da Série A1 do Campeonato Brasileiro feminino de futebol. A partida ocorrerá a partir das 16h (horário de Brasília), na Arena Barueri, local escolhido em razão de obras de manutenção no Allianz Parque, na capital paulista.

Por conta da proibição em São Paulo da presença de duas torcidas em clássicos de futebol, apenas a torcida alviverde poderá comparecer ao estádio. Será um apoio e tanto às Palestinas, que buscam o título inédito da Supercopa.

“A gente vem de grandes resultados. Sabemos que é um jogo muito complexo, respeitamos muito o nosso adversário, mas estamos preparados e sabemos que temos totais condições de buscar esse primeiro título”, disse Alberto Simão, diretor executivo de futebol do Palmeiras, que esteve presente ao sorteio.

Já a equipe do Corinthians, três vezes campeã da Supercopa (2022, 2023 e 2024) sonha em manter a hegemonia. No ano passado, as Brabas foram vice-campeãs, após derrota para o São Paulo nos pênaltis. Antes da decisão na Arena Barueri, as Brabas disputarão o Mundial de Clubes Feminino, em Londres, a partir de 28 de janeiro.

“A expectativa é bem positiva. Estar nesse ritmo de competições é importante também, é uma coisa que motiva muito o elenco”, garantiu Iris Sesso, diretora de futebol feminino do Timão.

