Palmeiras vende Richard Ríos a time português

O Palmeiras acertou na manhã deste domingo (20) a venda do volante Richard Ríos ao Benfica, de Portugal.

O contrato será válido por cinco anos, e o jogador colombiano fará sua despedida da torcida alviverde ainda nesta tarde, no Allianz Parque, na partida contra o Atlético-MG, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Ele está fora do confronto e não voltará a vestir a camisa do Verdão.

De acordo com informações apuradas pelo ge, o clube português irá desembolsar 30 milhões de euros (cerca de R$ 194 milhões) para contar com o jogador.

Deste valor, aproximadamente R$ 135,8 milhões (70%) ficarão com o Palmeiras. Outros 10% dos direitos econômicos pertencem ao próprio Ríos, que será pago diretamente pelo Benfica.

As porcentagens restantes serão destinadas a Guarani (13,4%) e Flamengo (6,6%).

A operação ainda está em fase final, com os clubes trocando documentos para concluir a transferência até o fim deste domingo.

Com o acerto encaminhado, Ríos já não faz mais parte do elenco palmeirense.

O volante de 24 anos foi contratado pelo Palmeiras em 2023 por R$ 7 milhões, após se destacar com a camisa do Guarani no Campeonato Paulista.

Desde então, Ríos teve uma valorização de impressionantes 3.000% e se consolidou como uma das principais peças do elenco alviverde na temporada atual.

Nas primeiras tratativas com a Roma, o jogador havia aceitado abrir mão de sua fatia de 10% para facilitar a venda, o que beneficiaria o Palmeiras.

No entanto, nas negociações com o Benfica, o volante conseguiu manter sua parte no negócio, cabendo ao clube português honrar esse pagamento.

Com a saída confirmada, o Palmeiras já atua no mercado de transferências em busca de um substituto à altura.

Ríos vinha sendo titular absoluto sob o comando de Abel Ferreira e era considerado peça-chave no esquema tático da equipe.

