JD1TV: CT do Palmeiras sofre ataque com bombas e rojões

Após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Corinthians, com duas derrotas, a segunda delas no Allianz Parque na última quarta-feira (6), o Palmeiras enfrenta um clima de forte pressão da torcida, que tem manifestado críticas contundentes ao desempenho da equipe.

Em meio a esse cenário tenso, a Academia de Futebol do Palmeiras sofreu um ataque com bombas e rojões neste domingo (10). O clube divulgou uma nota classificando a ação como um “atentado terrorista” e destacou que o episódio lembra o incidente de outubro de 2024, quando um torcedor do Cruzeiro foi morto na Rodovia Fernão Dias.

Felizmente, ninguém se feriu no ataque. O Palmeiras informou que já entrou em contato com a Polícia Civil e que registrará boletim de ocorrência. Imagens captadas pelas câmeras de segurança serão entregues às autoridades para ajudar na identificação dos responsáveis pelo atentado.

“Não podemos tolerar, muito menos normalizar, que o futebol se transforme em um ambiente cada vez mais tóxico, em que a paz esteja sob risco permanentemente”, diz a nota oficial do clube.

