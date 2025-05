Palpites? Inter de Milão e Barcelona decidem quem vai para final da Champions

Internazionale de Milão ou Barcelona, um desses clubes estará na grande final da Liga dos Campeões ao final da tarde desta terça-feira (6). Os dois clubes duelam pela volta da semifinal após proporcionarem um espetáculo no jogo de ida.

Na Catalunha, o primeiro embate entre os clubes terminou com um empate, vantagem para nenhum dos times, mas um jogo recheado de emoções e seis gols, três para cada lado.

Dessa vez, o confronto acontece no San Siro, em Milão, na Itália, a partir das 15h (horário de Mato Grosso do Sul), com transmissão da TNT (canal fechado) e MAX (streaming).

Os dois clubes chegam com o que tem de melhor para o duelo. Apenas uma dúvida persiste para cada lado: na Inter, Lautaro ainda não é garantido para a partida, assim como Lewandowski é uma incógnita para o Barcelona.

Quem vencer o duelo de hoje, seja no tempo normal, na prorrogação ou nos pênaltis, estará esperando pelo vencedor de Arsenal e Paris Saint-Germain.

