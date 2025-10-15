Menu
Esportes

Pantanal Vôlei confirma participação na Superliga B 2025/2026

Equipe sul-mato-grossense garante vaga inédita e busca patrocínios para representar Mato Grosso do Sul na competição nacional

15 outubro 2025 - 17h42Carla Andréa, com ge
Jogador do Pantanal Vôlei em treinamento Jogador do Pantanal Vôlei em treinamento   (Divulgação)

O Pantanal Vôlei confirmou oficialmente sua participação na Superliga B 2025/2026, consolidando um feito histórico para o voleibol de Mato Grosso do Sul.

A equipe conquistou o acesso após ser campeã da etapa Centro-Oeste da Superliga C, disputada em Campo Grande, e chegar às semifinais da fase nacional, realizada em Salvador (BA).

A confirmação veio após um período de incerteza, marcado pela falta de recursos financeiros para garantir a presença do time na próxima temporada. Em comunicado nas redes sociais, a diretoria anunciou que a decisão de participar foi motivada pelo apoio da comunidade esportiva e pela mobilização de torcedores, atletas e parceiros.

“Estamos passando para agradecer o empenho de todos que compartilharam e abraçaram nossa causa, que não é de um time, mas do voleibol e do esporte em Mato Grosso do Sul. Vendo o desejo de muitas pessoas para que esse projeto dê certo, resolvemos arriscar. Confirmamos para a CBV a nossa participação na Superliga B”, destacou o clube na nota oficial.

Os times classificados para a Superliga B por meio da Superliga C foram:

Masculino: Pantanal Vôlei (MS), Associação Pró-Vôlei (SC), Elase (SC) e Fluminense (RJ).
Feminino: Ascade (DF), Mampituba (SC), Realizar Fupes Inter Santos (SP) e Sesi (SP).

