Paquetá é absolvido em caso de manipulação de apostas: "mantive minha inocência"

O meia-atacante Lucas Paquetá foi oficialmente absolvido, nesta quinta-feira (31), pela Federação Inglesa de Futebol (FA) no caso de manipulação de apostas esportivas.

O anúncio foi feito pelo West Ham, clube da Premier League onde o jogador brasileiro atua desde 2022.

Após quase dois meses de espera pela decisão, e mais de um ano de investigação, Paquetá foi inocentado de quatro acusações de violar a "Regra E5.1" da FA, que trata de condutas relacionadas à manipulação de resultados e apostas.

A denúncia apontava que o atleta teria forçado cartões amarelos de forma intencional em partidas contra Leicester (12/11/2022), Aston Villa (12/03/2023), Leeds United (21/05/2023) e Bournemouth (12/08/2023).

O jogador quebrou o silêncio com uma nota oficial divulgada no site do West Ham. “Desde o primeiro dia desta investigação, mantive minha inocência diante dessas acusações gravíssimas. Não posso dizer mais nada neste momento, mas gostaria de expressar o quanto sou grato a Deus e o quanto estou ansioso para voltar a jogar futebol com um sorriso no rosto", declarou Paquetá.

O brasileiro também agradeceu o apoio da esposa, do clube inglês, torcedores e equipe jurídica: “À minha esposa, que nunca soltou minha mão, ao West Ham United, aos torcedores que sempre me apoiaram, e à minha família, amigos e à equipe jurídica que me apoiaram, obrigado por tudo.”

Em nota, o West Ham declarou que “esteve ao lado de Lucas desde o início de um longo e difícil processo” e informou que não fará novos comentários sobre o caso.

Com a absolvição, Paquetá está livre para retomar a sua carreira normalmente, sem impedimentos legais ou disciplinares, encerrando um dos capítulos mais delicados de sua trajetória no futebol europeu.

