Para concluir rodada, Brasileirão terá sete jogos neste domingo

Priscilla Porangaba, com informações do GE

A terceira rodada do Campeonato Brasileiro terá sete jogos neste domingo (16) para concluir.

As partidas começam logo pela manhã, com o confronto entre o Atlético-MG e o Ceará, a partir das 10h (horário de MS), no estádio Mineirão. A tarde terá mais seis duelos, entre eles São Paulo contra o Vasco e o Internacional que enfrenta o Fluminense.

A partir das 15h (horário de MS) será a vez do São Paulo enfrentar o Vasco, no clássico do Sudeste, no estádio São Januário. A equipe paulista busca sua segunda vitória seguida, o mesmo que o time carioca que estreou vencendo o Sport por 2 a 0. Os dois clubes não jogaram na primeira rodada, por tanto vão para o segundo jogo no campeonato.

No mesmo horário (15h), o Bragantino enfrenta o Bahia em Salvador. O time paulista vem de dois empates contra Santos e Botafogo, já a equipe baiana estreou com vitória contra o Coritiba. No final da tarde (17h) o Fluminense mede forças com o Internacional, no estádio Maracanã.

Para completar a rodada o Atlético Goianiense enfrenta o Sport-Recife às 18h, em Goiânia, enquanto que o Fortaleza joga contra o Botafogo no estádio Castelão (18h30). Já o Santos tenta superar o Atlético-PR na sua casa (Vila Belmiro), a partir das 18h45.

Deixe seu Comentário

Leia Também