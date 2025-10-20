Para Riedel, sediar Supercopa de Vôlei coloca MS no roteiro de grandes eventos esportivos

O governador Eduardo Riedel apontou que sediar a Supercopa de Vôlei coloca não apenas Campo Grande, mas como Mato Grosso do Sul no roteiro de grandes eventos esportivos, além de fortalecer o turismo regional.

Marcando presença no duelo entre Sada Cruzeiro e Itambém Minas, Riedel foi responsável por entregar o troféu para a equipe vencedora - no caso o Cruzeiro, durante a noite deste domingo, dia 19 de outubro, no Ginásio Guanandizão.

"Coloca o Mato Grosso do Sul no roteiro dos grandes eventos esportivos. Apoiamos esse grande evento que movimenta o esporte, fortalece o turismo e projeta nosso estado no cenário esportivo nacional", disse.

Além disso, o governado explicou que trazer um evento desse porte mostra que o estado está comprometido com o voleibol. "Trazer jogos desse nível pra cá só demonstra nosso compromisso com o voleibol no caso, mas com todo o esporte"

Eduardo Riedel relembrou o trabalho que Campo Grande e outras cidades fazem no quesito categoria de base, onde citou os Jogos da Juventude como exemplo para o sucesso, que começa desde cedo e potencializa atletas.

"A gente que tem um trabalho de base muito forte e saímos super bem colocado nos Jogos da Juventude, com as nossas escolas e aí você tem apoio para todas as modalidades de esporte junto com as federações até o alto rendimento. E um jogo desse nível faz parte do estímulo".

Ele finalizou dizendo que essa junção de ter eventos com o trabalho de base é importante para o contexto social. "Então colocar Campo Grande nesse roteiro é fundamental para essa estratégia do esporte na sociedade".

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também