Paralímpiadas escolares acontece neste final de semana em Campo Grande

A Paralimpíadas Escolares de Mato Grosso do Sul é um dos eventos esportivos que agitará a cidade de Campo Grande neste final de semana, com início nesta sexta-feira (11) e término no domingo, dia 13 de julho.

As modalidades paralímpicas em disputa nesta edição serão atletismo, bocha, tênis de mesa e badminton.

A competição funciona como etapa seletiva para a etapa nacional das Paralimpíadas Escolares, que ocorrerão em São Paulo, de 17 a 22 de novembro e 24 a 29 de novembro. A expectativa é que Mato Grosso do Sul participe da fase nacional em nove modalidades.

Neste ano, o evento sul-mato-grossense terá recorde de participação, com representantes de 17 municípios: Alcinópolis, Amambai, Aquidauana, Caarapó, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas.

O evento têm como missão promover a inclusão, a formação esportiva, além de fortalecer o desenvolvimento técnico das modalidades paralímpicas e disseminar os valores do paradesporto.

