Paralimpíadas Escolares de MS marca recorde de participação com 17 municípios

Maior evento estudantil de paradesporto em MS, a 14ª edição das Paraesc (Paralimpíadas Escolares de Mato Grosso do Sul), acontece entre os dias 11 a 13 de julho. O torneio também é uma seleção para a etapa nacional das Paralimpíadas Escolares, que ocorrerão em São Paulo, de 17 a 22 de novembro e 24 a 29 de novembro.

A expectativa é reunir cerca de 350 participantes nesta etapa estadual. As modalidades paralímpicas em disputa nesta edição serão atletismo, bocha, tênis de mesa e badminton. A iniciativa da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), vinculada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) promove a inclusão e contribui para o desenvolvimento de jovens atletas em idade escolar.



Com representantes de 17 municípios, a edição registra recorde de participação, enquanto em 2024 foram 13 cidades. Os participantes são: Alcinópolis, Amambai, Aquidauana, Caarapó, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, destaca espaço de reconhecimento, visibilidade e protagonismo para os jovens atletas com deficiência. "É ali que eles mostram seu talento, superam limites e nos ensinam, com o exemplo, o verdadeiro significado de inclusão e cidadania".

Exclusivamente voltadas a estudantes com deficiência, as Paralimpíadas Escolares de Mato Grosso do Sul têm como missão promover a inclusão, a formação esportiva, além de fortalecer o desenvolvimento técnico das modalidades paralímpicas e disseminar os valores do paradesporto.

O diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, reforçou o compromisso do Governo do Estado com a inclusão e o fortalecimento das políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. "As Paraesc promovem o acesso das pessoas com deficiência às mais diversas práticas esportivas. O esporte eleva a auto-estima, melhora saúde física e mental e promove o bem-estar. Essa é uma política pública essencial de governo e nosso desejo é melhorar cada vez mais as Paralímpiadas Escolares e incluir cada vez mais modalidades", afirma Nuñez.

14ª edição das Paralímpiadas Escolares de Mato Grosso do Sul

Cerimônia de Abertura:

Data: 11 de julho (sexta-feira)

Horário: 18h30

Local: Eco Hotel do Lago

Endereço: R. Bom Retiro, 1098 Campo Grande, MS, 79079-050

