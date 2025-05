Paratletas de MS participam do Regional Centro-Oestes de Bocha

Paratletas e comissão técnica de Mato Grosso do Sul embarcam nesta quarta-feira (21) com destino a Várzea Grande (MT) para disputar o Campeonato Regional Centro-Oeste de Bocha Paralímpica.

As competições começam na sexta-feira (23), após a realização do congresso técnico, e seguem até domingo (25), no Ginásio Poliesportivo Júlio Domingos de Campos (Fiotão), onde oito quadras estarão disponíveis para as disputas.

A delegação sul-mato-grossense conta com 63 integrantes, sendo 32 paratletas e o restante composto por técnicos, profissionais de apoio e staff.

Os atletas representam instituições como a Ativa MS (17 paratletas), Associação Driblando as Diferenças - ADD (11) e o Instituto Supera (2). Estão presentes representantes dos municípios de Campo Grande, Três Lagoas, Sidrolândia, Aquidauana, Anastácio, Miranda e Dourados.

Participam do torneio atletas com diferentes deficiências, como paralisia cerebral, lesão medular e distrofia muscular, com idades entre 15 e 35 anos.

Os atletas que conquistarem lugar no pódio garantem vaga na Seleção Centro-Oeste, que disputará o Campeonato Brasileiro de Bocha Paralímpica em novembro deste ano.

A cerimônia de premiação está prevista para ocorrer logo após o encerramento dos jogos no domingo.

Programação dos jogos:

Sexta-feira (23): das 9h30 às 18h

Sábado (24): das 9h30 às 18h

Domingo (25): das 9h30 às 12h

