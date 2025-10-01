Menu
Menu Busca quarta, 01 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Parceria oferece atendimento psicológico gratuito a atletas sul-mato-grossenses

Os técnicos dos atletas serão responsáveis pelo agendamento das consultas na clínica-escola da Anhanguera

01 outubro 2025 - 10h51Sarah Chaves, com Setesc
Foto: Ricardo Gomes/ Comunicação SetescFoto: Ricardo Gomes/ Comunicação Setesc  
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

Com o intuito de proteger a saúde mental e a qualidade de vida dos atletas de Mato Grosso do Sul, a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) firmou uma parceria com o Centro Universitário Anhanguera UNAES, localizado em Campo Grande.

A parceria oferece atendimento psicológico gratuito aos esportistas vinculados à Fundação, com foco no bem-estar emocional e no desempenho durante as competições, promovendo uma abordagem mais holística do atleta.

Os atendimentos ocorrerão na clínica-escola da universidade, com sessões de 50 minutos realizadas por estagiários do curso de Psicologia, sempre sob supervisão de profissionais qualificados. Os técnicos dos atletas serão responsáveis pelo agendamento das consultas, que estarão disponíveis em horários específicos durante a semana, oferecendo flexibilidade para os esportistas.

Além de proporcionar um atendimento especializado aos atletas, essa parceria fortalece o vínculo entre o esporte e a academia, oferecendo oportunidades práticas para estudantes de Psicologia e Fisioterapia da Anhanguera UNAES.

Para o reitor da Anhanguera Unaes, José Cleonis Cavalcanti, o acordo representa um avanço para ambos os lados. “Mais do que apoiar os atletas, garantimos também um suporte acadêmico. Contribuir para o desenvolvimento humano e esportivo desses profissionais por meio da Psicologia é extremamente significativo. E, para nossos alunos, é uma oportunidade ímpar de atuar com um público tão específico”, destacou.

Dessa forma, os universitários terão a chance de atender tanto atletas iniciantes quanto de alto rendimento, lidando com as demandas únicas do ambiente esportivo e ampliando sua experiência profissional.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Martins Nuñes, a parceria significa avanço até mesmo no rendimento dos atletas: “Essa parceria é fundamental porque amplia o atendimento aos nossos atletas em duas grandes frentes. Já firmamos parceria para a área de fisioterapia e agora para a psicologia. Nosso objetivo é melhorar o desempenho dos atletas em todos os aspectos. Em Brasília, alcançamos o melhor resultado de todos os tempos, ficando em sexto lugar no ranking, e seguimos em busca de cada vez mais excelência, para que esses atletas tenham uma carreira ainda mais longínqua”, finalizou.

Reportar Erro
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

Deixe seu Comentário

Leia Também

Yeltsin conquistou o ouro na prova dos 1.500 metros T11
Esportes
Com ouro de Yeltsin Jacques, Brasil fatura mais 14 medalhas no Mundial de Atletismo
Chelsea e Benfica se enfrentam pela Champions; saiba onde assistir
Esportes
Chelsea e Benfica se enfrentam pela Champions; saiba onde assistir
Electronic Arts é adquirida por quase R$ 300 milhões
Esportes
Fundo da Arábia Saudita compra empresa de jogos por quase R$ 300 bilhões
CAIRA/Funesp conquista Campeonato de Futebol PC em Campo Grande
Esportes
CAIRA/Funesp conquista Campeonato de Futebol PC em Campo Grande
Foto: Divulgação
Esportes
Reunião de alinhamento prepara quase 1.000 trabalhadores da Corrida do Pantanal
Briga generalizada marca vitória de Popó sobre Wanderlei Silva no Spaten Fight Night 2
Esportes
Briga generalizada marca vitória de Popó sobre Wanderlei Silva no Spaten Fight Night 2
Supercopa de Vôlei retorna para Campo Grande em outubro
Esportes
SORTEIO - Você nos jogos da Supercopa de Vôlei em Campo Grande
Flamengo nega rumores sobre festa de jogadores em Buenos Aires após vitória na Libertadores
Esportes
Flamengo nega rumores sobre festa de jogadores em Buenos Aires após vitória na Libertadores
Semifinais da Copa Sul-Americana têm datas e horários definidos; confira
Esportes
Semifinais da Copa Sul-Americana têm datas e horários definidos; confira
MS encerra participação nos Jogos da Juventude 2025 com 35 medalhas e 6&ordm; lugar no ranking
Esportes
MS encerra participação nos Jogos da Juventude 2025 com 35 medalhas e 6º lugar no ranking

Mais Lidas

JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande
Os bandidos estavam em um Ford Ka
Polícia
AGORA: Homens são assassinados em lava-jato do Danúbio Azul
O crime aconteceu na noite de hoje
Polícia
JD1TV AGORA: Homens assassinados em lava-jato do Danúbio Azul são identificados
Delegada descarta assalto e diz que duplo homicídio no Danúbio Azul foi execução
Polícia
Delegada descarta assalto e diz que duplo homicídio no Danúbio Azul foi execução