Parceria oferece atendimento psicológico gratuito a atletas sul-mato-grossenses

Com o intuito de proteger a saúde mental e a qualidade de vida dos atletas de Mato Grosso do Sul, a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) firmou uma parceria com o Centro Universitário Anhanguera UNAES, localizado em Campo Grande.

A parceria oferece atendimento psicológico gratuito aos esportistas vinculados à Fundação, com foco no bem-estar emocional e no desempenho durante as competições, promovendo uma abordagem mais holística do atleta.

Os atendimentos ocorrerão na clínica-escola da universidade, com sessões de 50 minutos realizadas por estagiários do curso de Psicologia, sempre sob supervisão de profissionais qualificados. Os técnicos dos atletas serão responsáveis pelo agendamento das consultas, que estarão disponíveis em horários específicos durante a semana, oferecendo flexibilidade para os esportistas.

Além de proporcionar um atendimento especializado aos atletas, essa parceria fortalece o vínculo entre o esporte e a academia, oferecendo oportunidades práticas para estudantes de Psicologia e Fisioterapia da Anhanguera UNAES.

Para o reitor da Anhanguera Unaes, José Cleonis Cavalcanti, o acordo representa um avanço para ambos os lados. “Mais do que apoiar os atletas, garantimos também um suporte acadêmico. Contribuir para o desenvolvimento humano e esportivo desses profissionais por meio da Psicologia é extremamente significativo. E, para nossos alunos, é uma oportunidade ímpar de atuar com um público tão específico”, destacou.

Dessa forma, os universitários terão a chance de atender tanto atletas iniciantes quanto de alto rendimento, lidando com as demandas únicas do ambiente esportivo e ampliando sua experiência profissional.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Martins Nuñes, a parceria significa avanço até mesmo no rendimento dos atletas: “Essa parceria é fundamental porque amplia o atendimento aos nossos atletas em duas grandes frentes. Já firmamos parceria para a área de fisioterapia e agora para a psicologia. Nosso objetivo é melhorar o desempenho dos atletas em todos os aspectos. Em Brasília, alcançamos o melhor resultado de todos os tempos, ficando em sexto lugar no ranking, e seguimos em busca de cada vez mais excelência, para que esses atletas tenham uma carreira ainda mais longínqua”, finalizou.

