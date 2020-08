Paris e Munique decidem a Champions hoje

Flávio Veras, com informações do Terra

Paris Saint-Germain e Bayern de Munique decidem hoje, domingo, 23 de agosto (23) a final da UEFA Champions League 2020, a Liga dos Campeões da Europa. O jogo entre PSG e Bayern será às 15h de Mato Grosso do Sul, horário de Brasília, no Estádio da Luz, em Lisboa. A partida terá transmissão ao vivo no Brasil em canais fechados por assinatura e também pelo Facebook, em transmissão aberta.

Facebook

Haverá transmissão em streaming gratuito no Facebook. Para acompanhar, é necessário curtir a página da Champions League no Facebook. Na hora do jogo, procure na seção Facebook Watch a transmissão.

TV por assinatura

É possível também assistir à transmissão pelo canal por assinatura TNT. Em Campo Grande, o canal pode ser acessados nas posições 151 e 651 da NET.

EI Plus

A final entre PSG e Bayern também será transmitida pelo EI Plus, para assinantes do Esporte Interativo.

Claro

A operadora Claro liberou o sinal do TNT para assinantes de banda larga fixa e para quem tem serviços móveis, pelo aplicativo Claro NOW ou NOW Online.

A final

Bayern de Munique busca o sexto título da Champions em sua história. Já o PSG chega à sua primeira final, sob liderança técnica do craque brasileiro Neymar e do francês Mbappé.

A final é disputada em formato diferente, com partidas desde as quartas de final em jogo único e em sede única em Lisboa. Originalmente a final seria em 30 de maio, em Istambul, na Turquia. Por causa da pandemia de Covid-19, houve mudança de datas, formato e decidiu-se realizar todos os jogos na capital portuguesa.

O PSG de Neymar se classificou para a final ao vencer o RB Leipzig por 3 a 0.

O Bayern venceu o Lyon, também por 3 a 0.

Deixe seu Comentário

Leia Também