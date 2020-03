Parque da capital recebe 15Âª Corrida da Paz

Organizado pelo Comando Militar do Oeste (CMO) e com apoio do Governo do Estado, via Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), o Parque das Nações Indígenas recebe a 15ª edição da Corrida da Paz, no domingo (15), em Campo Grande. A prova terá início às 7h30.

O percurso da corrida será de cinco quilômetros, além da caminhada e passeio ciclístico, com trajeto de três quilômetros. Os três primeiros colocados de cada categoria na prova principal ganharão troféu e medalha. Os 500 primeiros inscritos vão receber condecoração de participação.

A atividade integra a programação do Conselho Internacional do Desporto Militar (CISM). Segundo o CMO, a corrida objetiva reverenciar o 75° aniversário da Tomada de Monte Castelo, fato histórico ocorrido em solo italiano e protagonizado pela Força Expedicionária Brasileira (FEB), sendo fator preponderante para a conquista da Paz Mundial.

A batalha, que durou três meses, de 24 de novembro de 1944 a 21 de fevereiro de 1945, foi travada no final da Segunda Guerra Mundial entre tropas aliadas e forças do Exército Alemão.

Além da homenagem, a prova, de acordo com a organização, tem a finalidade de divulgar e incentivar a prática esportiva e promover a integração entre civis e militares. O CMO também arrecadará um quilo de alimento não perecível. As doações serão encaminhadas para instituições sociais de Campo Grande.

Confira a programação do evento:

Deixe seu Comentário

Leia Também