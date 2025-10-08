Menu
Menu Busca quarta, 08 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Participantes da Corrida do Pantanal podem retirar kits a partir de quinta-feira (9)

Retirada vai até sábado (11), com horários diferentes para cada modalidade

08 outubro 2025 - 12h36Sarah Chaves
O Centro de Convenções e Exposições Albano Franco fica na Avenida Mato Grosso, 5017, Carandá BosqueO Centro de Convenções e Exposições Albano Franco fica na Avenida Mato Grosso, 5017, Carandá Bosque   (Divulgação)

A entrega dos kits para os 25 mil participantes da Corrida do Pantanal começa nesta quinta-feira (9), a partir das 9h, no Centro de Convenções Albano Franco e vai até sábado (11), em Campo Grande com horários diferentes para cada modalidade.

Para retirar os kits, os participantes devem apresentar RG ou CNH e confirmar a inscrição por e-mail ou na área de inscritos do site. No caso de retirada do kit por terceiros, será necessária a apresentação do RG ou CNH do atleta inscrito (cópia física ou digital), confirmação de inscrição e documento original de identificação do responsável pela retirada (RG ou CNH).

Entre a quinta e sexta-feira, as retiradas podem ser feitas pelos inscritos em todas as modalidades, entre 9h e 21h.

No sábado, as entregas serão feitas entre 9h e 14h para os inscritos na Corrida Kids e Caminhada.

Quem for correr os percursos de 5 km, 10 km e 21 km pode recolher o kit até às 18h para participar das provas no dia seguinte.

Confira os horários e locais de largada da edição no link https://corridadopantanal.com.br/inicio/prova.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Brasil é campeão da Liga Evolução sub-15, o Sul-Americano da categoria
Esportes
Bruninho Samudio brilha e Brasil conquista Liga Evolução Sub-15
Cristiano Ronaldo
Esportes
Cristiano Ronaldo se torna o primeiro jogador de futebol bilionário da história
Jordi Alba anuncia final da carreira no fim da temporada
Esportes
Jordi Alba anuncia aposentadoria
Barcelona e Bayern de Munique se enfrentam na estreia da Champions Feminina; assista
Esportes
Barcelona e Bayern de Munique se enfrentam na estreia da Champions Feminina; assista
Copa MS de Taekwondo 2025 reúne 119 atletas em Campo Grande
Esportes
Copa MS de Taekwondo 2025 reúne 119 atletas em Campo Grande
Marcus D'Almeida reassume liderança do ranking mundial de tiro com arco
Esportes
Marcus D'Almeida reassume liderança do ranking mundial de tiro com arco
Everton Ribeiro comemora gol pelo Bahia
Esportes
Everton Ribeiro revela diagnóstico de câncer de tireoide
Tiago Batizoco deixa comando do Comercial
Esportes
Tiago Batizoco deixa comando do Comercial
Reprodução
Esportes
JD1TV: Jogador leva soco e acaba demitido após fala racista em jogo no Paraná
Brasil fez história na competição
Esportes
Brasil faz história e termina Mundial de Atletismo Paralímpico em 1º

Mais Lidas

O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Movimentação Policial - Foto: Ilustrativa / Vinícius Santos
Polícia
AGORA: Homem é baleado em tentativa de execução no Jardim Los Angeles
Dr. Gabriel Alves, prefeito de Corumbá
Política
Prefeito de Corumbá tem 67% de aprovação; 33% reprovam gestão de Gabriel