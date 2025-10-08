Participantes da Corrida do Pantanal podem retirar kits a partir de quinta-feira (9)

A entrega dos kits para os 25 mil participantes da Corrida do Pantanal começa nesta quinta-feira (9), a partir das 9h, no Centro de Convenções Albano Franco e vai até sábado (11), em Campo Grande com horários diferentes para cada modalidade.

Para retirar os kits, os participantes devem apresentar RG ou CNH e confirmar a inscrição por e-mail ou na área de inscritos do site. No caso de retirada do kit por terceiros, será necessária a apresentação do RG ou CNH do atleta inscrito (cópia física ou digital), confirmação de inscrição e documento original de identificação do responsável pela retirada (RG ou CNH).

Entre a quinta e sexta-feira, as retiradas podem ser feitas pelos inscritos em todas as modalidades, entre 9h e 21h.

No sábado, as entregas serão feitas entre 9h e 14h para os inscritos na Corrida Kids e Caminhada.

Quem for correr os percursos de 5 km, 10 km e 21 km pode recolher o kit até às 18h para participar das provas no dia seguinte.

Confira os horários e locais de largada da edição no link https://corridadopantanal.com.br/inicio/prova.

