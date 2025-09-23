Menu
Esportes

Passeio Ciclístico pela Paz no Trânsito será realizado neste domingo em Campo Grande

Participação é gratuita; para concorrer a bicicletas, basta doar 1 kg de alimento não perecível

23 setembro 2025 - 17h53
1&ordm; Passeio Ciclístico pela Paz no Trânsito 1º Passeio Ciclístico pela Paz no Trânsito   (Victor Chileno)

A terceira edição do Passeio Ciclístico pela Paz no Trânsito acontece no próximo domingo (28), a partir das 8h, no Bairro Nova Lima, em Campo Grande.

O evento será promovido pelo ToNoGospel Comunicação e Marketing, com apoio de empresas, entidades e instituições da região norte da capital.

A iniciativa tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância de um trânsito mais seguro e sem violência.

Diferente de uma competição, a proposta é promover um movimento pacífico e educativo, chamando a atenção da sociedade para o respeito entre motoristas, pedestres e ciclistas.

A largada será em frente à Praça do Bairro Oscar Salazar, na Rua Marquês de Herval. O trajeto seguirá por diversas ruas da região até o estacionamento da entrada C do Shopping Bosque dos Ipês, onde haverá sorteio de brindes, incluindo bicicletas doadas por empresários locais.

Não é necessária inscrição prévia para participar. Os cupons do sorteio serão distribuídos durante o evento. Para concorrer às bicicletas, os ciclistas devem doar 1 kg de alimento não perecível (exceto sal).

Os alimentos arrecadados serão destinados ao Hospital São Julião e à Cidade dos Meninos.

O evento conta com o apoio de empresas e parceiros, como Shopping Bosque dos Ipês, Academia Sky Fit Nova Lima, Ciclo Alves, Brinque Lar, Equipe BZN, Camiseteria da Lê, Casarão, deputado estadual Caravina, Águas Guariroba, Mais Code Tecnologia e RU Uniformes.

