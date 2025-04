Pedido de Cezário para suspender eleição da FFMS é negado pela Justiça

A Justiça de Campo Grande negou mais uma tentativa do ex-presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Francisco Cezário de Oliveira, de retornar ao cargo. Desta vez, foi rejeitado o pedido de liminar para suspender a eleição realizada no dia 8 de abril deste ano, que elegeu Estevão Petrallás como novo presidente da entidade.

Cezário foi destituído da presidência em 14 de outubro de 2024, durante uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE), após se tornar alvo da Operação Cartão Vermelho, do Gaeco, que investiga supostos desvios de recursos na federação.

A defesa de Cezário alega que a assembleia que o afastou foi irregular, sem direito à ampla defesa e sem seguir o estatuto da FFMS. Também argumenta que a decisão se baseou apenas em notícias da imprensa e investigações ainda em andamento, sem um processo formal dentro da entidade.

Na decisão mais recente, o juiz Giuliano Máximo Martins rejeitou o pedido de liminar para anular a assembleia, destacando que esse mesmo pedido já havia sido analisado e negado anteriormente, inclusive pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça.

O magistrado destacou ainda que o argumento central da defesa — a falta de um processo administrativo prévio — já foi analisado e não justifica a urgência da liminar. Segundo ele, Cezário já está afastado por decisão criminal e por determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Com a decisão, Francisco Cezário continua afastado e Estevão Petrallás segue no comando da FFMS.

Operação Cartão Vermelho

A Operação Cartão Vermelho revelou um esquema de corrupção na FFMS, com desvios de mais de R$ 6 milhões entre 2018 e 2023. O esquema envolvia saques em valores fracionados, de até R$ 5 mil, para dificultar a fiscalização pelos órgãos de controle.

