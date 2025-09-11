Perfil oficial do Flamengo zoa Vasco nas redes sociais; Confira

No X, o perfil oficial do Flamengo respondeu com provocação um post do Vasco. Nas redes sociais, o cruzmaltino fez uma postagem sobre o jogo da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (11), contra o Botafogo, e foi provocado pelo rival.

“É dia de Vasco pela Copa do Brasil! Por nós. Pelos nossos. Pelo Vasco. Juntos somos mais fortes”, declarou o Vasco.

O trecho “Por nós, pelos nossos” é tradicionalmente usado pelo Flamengo em postagens nas redes sociais e isso foi um gatilho do rubro-negro para zoar o rival.

O Vasco encara o Botafogo nesta quinta-feira (11), às 21h30, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro confronto, as equipes empataram o clássico da amizade em 1 x 1.

Confira a postagem:

Não sei se vocês perceberam, mas tem alguém querendo ser eu kkkkkk — Flamengo (@Flamengo) September 11, 2025

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também