Peru aposta em Mano Menezes para iniciar reconstrução da seleção

A Federação Peruana de Futebol está próxima de oficializar o brasileiro Mano Menezes como novo técnico da seleção nacional. Aos 63 anos, o treinador chegou a um acordo com a entidade e deve ser anunciado nesta quinta-feira (29), cerca de dois meses após encerrar sua passagem pelo Grêmio.

A negociação foi revelada pelo jornalista Enrique de la Rosa e confirmada pelo jornal peruano Líbero. A contratação marca o início de um novo planejamento da federação, voltado ao ciclo da Copa do Mundo de 2030, após o fracasso recente nas Eliminatórias.

Na disputa por uma vaga no Mundial de 2026, o Peru terminou na nona colocação, apenas à frente de uma seleção, e ficou oito pontos atrás da Bolívia, que assegurou a vaga na repescagem. O desempenho decepcionante expôs a instabilidade no comando técnico, que passou por Juan Reynoso, Jorge Fossati e, posteriormente, Óscar Ibañez, efetivado em fevereiro de 2025 sem conseguir mudar o cenário.

Mano assume justamente no lugar de Ibañez, desligado do cargo em setembro de 2025, e terá sua segunda experiência à frente de uma seleção. Entre 2010 e 2012, comandou o Brasil, período marcado por renovação do elenco e pela conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

Livre no mercado desde a saída do Grêmio, o treinador soma passagens recentes por clubes como Fluminense, Corinthians e Internacional. Com experiência também fora do país e um currículo com títulos nacionais, Mano foi escolhido para liderar a reconstrução da seleção peruana e recolocar a equipe em um caminho competitivo.

