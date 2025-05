Petrallás diz voltar com 'grandes perspectativas' após encontro com presidente da CBF

Estevâo Petrallás, atual mandatário da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, esteve no Rio de Janeiro na última semana para um encontro com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Ele retornou para Campo Grande no dia 30.

Porém, desde que retornou, não houve nenhuma manifestação sobre o que foi tratado no encontro entre eles. Segundo publicado pelo GE, um dos assuntos poderia ser a reabertura do Estádio Morenão.

Através das redes sociais, Petrallás tem sido bastante ativo e apresentado seus cronogramas. Ao publicar a foto com Ednaldo, o presidente da FFMS disse: "Retornando do Rio de Janeiro com foco redobrado e grandes perspectivas".

Antes, o mandatário também havia publicado uma aspas em que dizia que há um foco direcionado para o futebol sul-mato-grossense.

"Nosso foco é profissionalizar a Federação, dar voz às equipes do interior e devolver a dignidade ao futebol Sul-Mato-Grossense".

Estevâo Petrallás havia assumido a FFMS interinamente, mas no início do mês de abril, no dia 8, ele foi eleito como novo presidente após uma eleição realizada. A situação aconteceu após a saída de Francisco Cezário, alvo de uma investigação do Gaeco.

