EstevÃ£o PetrallÃ¡s participa de eleiÃ§Ã£o para presidÃªncia da CBF

O presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrallás, esteve presente no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (24), para a reeleição de Ednaldo Rodrigues à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O dirigente sul-mato-grossense confirmou o seu apoio à candidatura de Rodrigues, que seguirá no comando da entidade no período de 2026 a 2030.

"Este é um momento histórico para o futebol brasileiro. O apoio à reeleição de Ednaldo não é apenas um voto, mas uma afirmação da continuidade de um trabalho que tem sido essencial para o fortalecimento do nosso esporte. Ele representa não só a CBF, mas o futuro do futebol nacional, com mais inclusão, mais respeito e mais oportunidades", destacou Petrallás.

A eleição contou com candidatura única de Rodrigues, que recebeu apoio unânime das 27 federações estaduais e do Distrito Federal, além de 20 clubes da Série A e 20 da Série B do Campeonato Brasileiro.

A chapa registrada, intitulada "Por um Futebol Mais Inclusivo e Sem Discriminação de Qualquer Natureza", reforçou a proposta de modernização e desenvolvimento do futebol nacional.

