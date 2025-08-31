Menu
Menu Busca segunda, 01 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Piastri vence GP da Holanda

Australiano liderou de ponta a ponta, enquanto Verstappen herdou o segundo lugar de Lando Norris

31 agosto 2025 - 14h12Carla Andréa

O australiano Oscar Piastri conquistou uma vitória dominante no GP da Holanda deste domingo (31), liderando de ponta a ponta após largar da pole position.

A corrida, marcada por fortes emoções e múltiplos acidentes, teve como destaques as batidas de Lewis Hamilton e Charles Leclerc, além do abandono de Lando Norris nas voltas finais.

Norris, que chegou a perder a vice-liderança para Max Verstappen na largada, conseguiu recuperar a posição e passou a perseguir Piastri com constância durante toda a prova.

Os dois safety cars, acionados após as colisões dos pilotos da Ferrari, mantiveram a disputa acirrada até um vazamento de óleo tirar o piloto da McLaren da briga, restando apenas sete voltas para o fim.

As batidas de Hamilton (volta 24) e Leclerc (volta 53) abriram as principais janelas de pit stop da corrida. O abandono de Hamilton marca o primeiro desde que se juntou à Ferrari — após 14 provas completadas — e simboliza um momento crítico para a escuderia, que não via os dois carros fora de uma corrida desde o GP do Canadá de 2024.

A surpresa do dia foi Isack Hadjar, calouro da RB, que largou em quarto e segurou a pressão de Leclerc e George Russell durante boa parte da corrida.

Ele chegou até a ameaçar Verstappen em determinado momento e garantiu o terceiro lugar — o primeiro pódio da equipe desde Pierre Gasly no Azerbaijão de 2021 e o primeiro da nova era da RB pós-reformulação de 2024.

Já o brasileiro Gabriel Bortoleto teve um domingo mais discreto. Largando em 13º, caiu para o fim do grid logo no início. Apesar de tentar uma estratégia alternativa com pit stops tardios e se beneficiar de incidentes entre rivais como Carlos Sainz e Liam Lawson, o estreante da Sauber terminou a corrida em 15º lugar.

Ele chegou a aparecer em 13º nas voltas finais, ao adiar ao máximo sua última parada, mas os pneus desgastados o deixaram vulnerável. Após o pit final, conseguiu ganhar posições graças à punição de Kimi Antonelli e à queda de rendimento de Pierre Gasly.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Nicolas Prattes se torna brasileiro mais rápido em corrida na Austrália
Esportes
Nicolas Prattes se torna brasileiro mais rápido em corrida na Austrália
Brasil reage após susto, vence a República Dominicana e avança no Mundial de Vôlei
Esportes
Brasil reage após susto, vence a República Dominicana e avança no Mundial de Vôlei
Corinthians comemora gol contra São Paulo na volta da semifinal do Brasileiro Feminino
Esportes
Corinthians chega à nona final consecutiva do Brasileirão Feminino
Flamengo e Grêmio se enfrentam no Maracanã pela 22ª rodada do Brasileirão
Esportes
Flamengo e Grêmio se enfrentam no Maracanã pela 22ª rodada do Brasileirão
Bia Haddad avançou no torneio
Esportes
Bia Haddad vence a terceira e avança às oitavas de final do US Open
Liga Terrão começou em Campo Grande com premiação de R$ 126 mil
Esportes
Liga Terrão começou em Campo Grande com premiação de R$ 126 mil
Léo Pereira aciona a Justiça contra ex-esposa e pede devolução de pensão
Esportes
Léo Pereira aciona a Justiça contra ex-esposa e pede devolução de pensão
Piastri volta a largar na pole do GP da Holanda; Gabriel Bortoleto será 13&ordm;
Esportes
Piastri volta a largar na pole do GP da Holanda; Gabriel Bortoleto será 13º
Benedetta Pilato
Esportes
Nadadoras italianas são detidas em aeroporto de Singapura por furto
Matheus Cunha deixa jogo lesionado e vira dúvida para Seleção Brasileira
Esportes
Matheus Cunha deixa jogo lesionado e vira dúvida para Seleção Brasileira

Mais Lidas

O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital
Vítima era conhecida no bairro
Polícia
Sobrinhos assassinaram tio na casa de Emanuelly após discussão por saco de lixo
Douglas morreu a tiros no Nova Lima
Polícia
Filho de policial é assassinado a tiros após discussão em avenida do Nova Lima
Terminal Guaicurus, em Campo Grande
Polícia
Mulher é agredida e arremessada contra pilastra no Terminal Guaicurus