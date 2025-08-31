Piastri vence GP da Holanda

O australiano Oscar Piastri conquistou uma vitória dominante no GP da Holanda deste domingo (31), liderando de ponta a ponta após largar da pole position.

A corrida, marcada por fortes emoções e múltiplos acidentes, teve como destaques as batidas de Lewis Hamilton e Charles Leclerc, além do abandono de Lando Norris nas voltas finais.

Norris, que chegou a perder a vice-liderança para Max Verstappen na largada, conseguiu recuperar a posição e passou a perseguir Piastri com constância durante toda a prova.

Os dois safety cars, acionados após as colisões dos pilotos da Ferrari, mantiveram a disputa acirrada até um vazamento de óleo tirar o piloto da McLaren da briga, restando apenas sete voltas para o fim.

As batidas de Hamilton (volta 24) e Leclerc (volta 53) abriram as principais janelas de pit stop da corrida. O abandono de Hamilton marca o primeiro desde que se juntou à Ferrari — após 14 provas completadas — e simboliza um momento crítico para a escuderia, que não via os dois carros fora de uma corrida desde o GP do Canadá de 2024.

A surpresa do dia foi Isack Hadjar, calouro da RB, que largou em quarto e segurou a pressão de Leclerc e George Russell durante boa parte da corrida.

Ele chegou até a ameaçar Verstappen em determinado momento e garantiu o terceiro lugar — o primeiro pódio da equipe desde Pierre Gasly no Azerbaijão de 2021 e o primeiro da nova era da RB pós-reformulação de 2024.

Já o brasileiro Gabriel Bortoleto teve um domingo mais discreto. Largando em 13º, caiu para o fim do grid logo no início. Apesar de tentar uma estratégia alternativa com pit stops tardios e se beneficiar de incidentes entre rivais como Carlos Sainz e Liam Lawson, o estreante da Sauber terminou a corrida em 15º lugar.

Ele chegou a aparecer em 13º nas voltas finais, ao adiar ao máximo sua última parada, mas os pneus desgastados o deixaram vulnerável. Após o pit final, conseguiu ganhar posições graças à punição de Kimi Antonelli e à queda de rendimento de Pierre Gasly.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também