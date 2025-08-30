Menu
Piastri volta a largar na pole do GP da Holanda; Gabriel Bortoleto será 13º

Norris e Verstappen completam top 3 no grid de largada

30 agosto 2025 - 15h12Carla Andréa

O australiano Oscar Piastri, da McLaren, voltou a conquistar a pole position no GP da Holanda neste sábado (30), no Circuito de Zandvoort, após cinco etapas fora da posição de honra.

O piloto registrou 1m08s662 e liderará o grid ao lado do companheiro de equipe Lando Norris. Max Verstappen completa o top 3, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto larga na 13ª posição. A largada da prova está marcada para domingo (31), às 9h (horário de Mato Grosso do Sul).

Piastri não largava da pole desde o GP da Espanha, há quase três meses. Desde então, pilotos como Lando Norris, George Russell, Max Verstappen e Charles Leclerc ocuparam a primeira posição no grid, mas apenas George e Lando conseguiram vencer as corridas seguintes.

Norris, que também buscava a pole, ficou a apenas 0s012 do colega de equipe.

Gabriel Bortoleto enfrentou dificuldades durante a classificação. No Q1, quase foi eliminado ao ficar em 16º, mas conseguiu avançar em 15º. No Q2, marcou apenas o penúltimo tempo, e sua última volta o colocou em 13º, à frente do colega de Sauber Nico Hulkenberg, que ficou em 17º.

Uma das surpresas da classificação foi Isack Hadjar, calouro da RB, que garantiu a quarta posição, seu melhor resultado até agora em classificações. Ele dividirá a segunda fila com Max Verstappen.

Os eliminados da classificação foram: Franco Colapinto (16º), Nico Hulkenberg (17º), Esteban Ocon (18º), Oliver Bearman (19º) e Lance Stroll (20º).

