Piraputanga é palco do Campeonato Brasileiro de Canoagem Descida

O distrito de Piraputanga, região de Aquidauana, receberá a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem Descida, que acontecerá entre os dias 4 e 6 de agosto.

O lugar é conhecido por suas belezas naturais, com serras, rios e morros, condizentes que o campeonato procura para atrair espectadores.

A etapa terá a presença de canoístas de seis estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. A expectativa da Confederação é de que participem cerca de 60 atletas.

A competição reunirá multicampeões brasileiros e que já integraram, em diversas ocasiões, a seleção verde e amarela, não só na modalidade descida. Entre os principais nomes estão Daniel Hayashi (Mato Grosso do Sul), Pedro Aversa (São Paulo) e André Luiz de Paula (Paraná).

Ao todo, são quatro categorias em disputa: K1 (caiaque), turismo open, duck e creek (embarcações para corredeiras), nos gêneros feminino e masculino, nas classes júnior, sênior, máster A (35 a 44 anos) e máster B (acima de 45 anos). Segundo a CBCa, na corredeira as provas terão percursos de 200 a 500 metros.

O calendário nacional da canoagem descida deste ano contou com a primeira etapa em Indaial (SC), nos dias 23 e 25 de junho, no estilo clássico (provas mais longas, com percurso de três a cinco quilômetros). Agora, a etapa sul-mato-grossense definirá os campeões gerais.

Confira a programação completa:

Sexta-feira – 4/8

9h às 17h – Treinos livres

8h30 às 16h – Curso de iniciação à canoagem – Águas Brancas (local a confirmar)

18h30 – Congresso técnico – Local: alojamento da Escola Municipal Antonio Santos Ribeiro

Sábado – 5/8

8h30 às 11h30 – Curso de iniciação à canoagem – Águas Brancas (técnicas de corredeiras para a canoagem descida, slalom e kayak extremo)

8h30 às 17h – Treinos livres

18h00 – Divulgação da lista de largada (startlist).

Domingo – 6/8

9h30 – Largada da primeira descida

10h30 – Largada da segunda descida

11h30 – Término das provas

12h – Início da cerimônia de premiação

