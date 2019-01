Pista de atletismo do Parque Ayrton Senna começa a tomar forma

Moradores do grande Aero Rancho e região que passam pelo Parque Ayrton Senna, já conseguem ver a mudança no local, as obras na pista de atletismo que estavam paradas há cinco anos começam a tomar forma. As maquinas que estão a todo vapor, realizam a terraplanagem, pavimentação e a base lateral, e seguem junto com a construção do alicerce de onde será o alojamento de atletas e equipes que participarão das competições no local.

A professora Maria de Fátima Luz, que veio ao parque com os filhos relatou que “é muito bom ver a retomada das obras aqui no parque. Essa pista será ótima para as crianças treinarem e bom para a nossa região, o esporte é muito importante na vida da população ”, disse Fátima, moradora do bairro Aero Racho há 20 anos.

As obras foram retomadas em novembro de 2018 e a previsão é de entregar em agosto na comemoração de 120 anos da Capital, conforme destacou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, em visita a construção. “Estamos com as obras adiantadas e tudo indica que a conclusão será em agosto, no prazo estipulado pela empresa Recoma. Além de grandes eventos, o espaço será de treinamento e valorização dos nossos atletas”, comentou.

A implantação do Projeto de Excelência Esportiva no Parque Ayrton Senna, contempla a Construção de Pista de Atletismo de Alto Rendimento Oficial Classe II, Certificada de IAAF e CBAT. Além da pista de atletismo com piso emborrachado, pela construção de um prédio de 200m², que funcionará de alojamento e vestiário aos atletas. A pista tem padrão internacional, com 400 metros e 8 raias, além de iluminação específica para o local.

