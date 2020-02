Pista Internacional de Atletismo é inaugurada em Campo Grande

Com investimento de R$ 6,9 milhões, o prefeito Marquinhos Trad, o governador Reinaldo Azambuja, acompanhados do secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento do Ministério da Cidadania, Emanuel Rego, inauguraram nesta sexta-feira (7) a Pista Internacional de Atletismo "Prof. Ervê Demétrio Calháo Silva", no Parque Ayrton Senna.

A estrutura oferece, setores de saltos, arremessos e de lançamento. Além disso, a arquibancada tem capacidade para 400 pessoas, e prédio que funcionará como alojamento e vestiário. A pista, que recebeu o nome de Professor Ervê Demétrio Calhão Silva, um dos fundadores da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul, estará disponível para toda a comunidade de forma gratuita.



“Essa infraestrutura dará oportunidade para outras pessoas conhecerem o esporte. O Governo Federal fez parcerias com 50 convenio fechados, 37 pistas já foram entregues, sendo a do MS a pista 38º, agora veremos novo talentos surgindo” destacou o secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento do Ministério da Cidadania, Emanuel Rego.

Atualmente, o governo federal possui 13 contratos de repasse para obras de infraestrutura esportiva na capital sul mato-grossense, totalizando mais de R$ 15 milhões de investimentos.

Valéria Silva, esposa de Ervê Demétrio Calháo, falecido em 2008, esteve no evento, e com um discurso emocionado, comoveu a todos os presentes. "Não tenho palavras para expressar essa inauguração, o Erve amava o atletismo, ele viveu pelo atletismo e para o atletismo. Hoje ele será eternizado nesta pista”, falou.

Durante a solenidade foi inaugurada também, a primeira academia do Brasil para pessoas com deficiência. “Vamos continuar multiplicando essas academias e que sirva de exemplo para o Brasil todo, para que saia dos discursos e passe para as práticas”, declarou o prefeito Marquinhos Trad.

O governador Reinaldo Azambuja destacou, que a inauguração da pista se deu por parcerias, e afirmou as melhorias nas bolsas esportivas. “Se a gente não tivesse parceria, nada disso teria acontecido. O esporte faz o social, tira a criança e o adolescente da perdição ,drogas e prostituição, e leva para algo sadio. Em razão disso, dobramos o valor financeiro da bolsa-atleta e bolsa-técnico, visando estimular o esporte na população”, finalizou.

A pista de atletismo apesar de público terá algumas restrições de uso, como horários em que pode ser usada e o modo correto de usar, informações que estarão presentes no QR Code, no totem ao lado direito da pista.

