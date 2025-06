Põe na agenda! Estadual sub-17 começa em agosto em MS

Para você que curte um futebol, seja da base ou o profissional, põe na agenda que no dia 23 de agosto, começa o Campeonato Estadual Sub-17 em Mato Grosso do Sul.

A reunião no começo da semana, envolvendo a FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) e representantes dos clubes definiram o calendário e o formato da competição.

Ao todo, serão 18 times participantes e as finais já possuem até data marcada: 22 e 29 de novembro.

O Estadual Sub-17 tem a primeira fase com os clubes divididos em grupos e se enfrentando dentro das chaves em turno e returno e se classificam 12 times para sequência, sendo os quatro melhores direto para as quartas de final e oito disputam a segunda fase, já em confrontos eliminatórios em ida e volta, formato que segue até a fase final.

A primeira rodada tem jogos em Dourados, Douradina, Anastácio, Nioaque, Ivinhema, Nova Alvorada do Sul e duas partidas em Campo Grande.

