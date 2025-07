Polícia aponta excesso de velocidade como causa de acidente que matou Diogo Jota

A polícia espanhola divulgou, nesta terça-feira (8), que o atacante do Liverpool, Diogo Jota, dirigia acima do limite de velocidade no momento do acidente que resultou na morte dele e de seu irmão, André Silva, na semana passada.

A tragédia ocorreu em uma rodovia na província de Zamora, na Espanha. Segundo a Guarda Civil, investigações preliminares indicam que o carro — uma Lamborghini — saiu da pista após o estouro de um pneu.

O limite de velocidade na região é de 120 km/h, mas os policiais acreditam que o veículo trafegava em alta velocidade. As autoridades também confirmaram que o carro estava em chamas quando foi encontrado e que os irmãos já estavam sem vida.

O fogo se espalhou pela vegetação próxima, exigindo a presença dos bombeiros.

Até então, a polícia não havia informado quem conduzia o automóvel, mas, nesta terça-feira, os oficiais afirmaram que tudo indica que Jota estava ao volante no momento do acidente.

Os corpos de Diogo Jota e André Silva foram sepultados no último sábado (5) em Gondomar, Portugal, cidade natal dos irmãos.

O funeral reuniu familiares, amigos, autoridades e companheiros de equipe, tanto do Liverpool quanto de times portugueses pelos quais os dois passaram. André Silva atuava pelo Penafiel, da segunda divisão portuguesa.

