Praça do Belmar Fidalgo tem aula gratuita de Beach Tennis

Que o Beach Tennis virou febre nacional, não é novidade para ninguém. E é impossível não notar as quadras que surgiram recentemente e o alto número de praticantes do esporte na Capital. Para não ficar de fora, a Prefeitura está oferecendo aulas, de forma gratuita, na Praça do Belmar Fidalgo, região central da cidade.

As oficinas acontecem às segundas e quartas-feiras, em seis horários: 6h30, 7h30, 8h30, 14h, 15h e 16h, na rua Dom Aquino, nº 2.536, sob o comando do professor Mário Zeni.

A modalidade que acontece com os pés numa quadra de areia, raquete, bola e rede, está na grade do Programa Movimenta CG, promovido pela Funesp (Fundação Municipal de Esporte) desde o ano passado, e tem se destacado cada vez mais pela procura dos campo-grandenses, amantes do esporte.

“A modalidade se destacou em todo o país, e não podíamos ficar de fora dessa febre. Na cidade tem vários locais privados que oferecem o esporte e na Fundação conseguimos oferecer ela de forma gratuita”, comentou Odair Serrano, diretor presidente da Fundação.

A professora Luana Sabatine, Gerente de Atividades Sistemáticas da Fundação, explica sobre a grande procura na cidade. “Apesar de não ser uma modalidade nova, em Campo Grande, o Beach Tennis tomou uma grande proporção e gosto da população nos últimos dois anos. Diante desse contexto e visando atender às diversas demandas, o programa Movimenta CG também caiu nas graças, contribuindo com o lazer e socialização, além da melhoria do condicionamento físico, saúde e qualidade de vida”, finaliza Luana Sabatine.

Uma das alunas, Renata Fraiha Campos, que há sete meses participa das aulas, falou da emoção de praticar a atividade. “Eu amei jogar beach, é um esporte super agradável, a gente joga horas e nem sente passar. Ajuda à minha saúde, a emagrecer, reduz o estresse. Minha expectativa é aprender mais”.

Para a aluna Márcia Cristina Armtrong, o Beach contaminou todo o país. “O Beach tennis é a modalidade do momento, voltei de viagem e está bombando no Brasil inteiro, principalmente no Nordeste. Os treinos são ótimos. Vai ser um sucesso posso te garantir. Em São Paulo, vi um pessoal treinando na chuva”.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também