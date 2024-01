Pré-Olímpico: Brasil enfrenta Equador às 16h (MS)

Brenda Leitte, com ge

O Brasil Sub-23 enfrenta o Equador U-23 nesta segunda-feira, às 16h (de MS), na quarta rodada do Pré-Olímpico masculino de futebol. Os equatorianos são líderes do Grupo A, com sete pontos e um jogo a mais que a seleção brasileira, que folgou na primeira rodada.

O jogo que vale o topo da chave será realizado no Estádio Brigido Iriarte, em Caracas, na Venezuela. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv.

O Brasil tem 100% de aproveitamento até aqui, na primeira fase do Pré-Olímpico. Comandado pelo técnico Ramon Menezes, o time brasileiro venceu a Bolívia por 1 a 0 e a Colômbia por 2 a 0. Endrick (2x) e John Kennedy marcaram os gols brasileiros na competição.

O Equador vem de vitórias por 3 a 0 sobre a Colômbia e 2 a 0 sobre a Bolívia. O único tropeço dos equatorianos foi o empate em 1 a 1 contra a Venezuela, na segunda rodada.

Brasil x Equador no Pré-Olímpico

Local: Estádio Brigido Iriarte, Caracas, Venezuela;

Horário: 17h (de Brasília);

Onde assistir: sportv. O ge acompanha em tempo real.

Prováveis escalações

Brasil: Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Michel e Kaiki Bruno; Andrey Santos, Marlon Gomes, Alexsander e Mauricio; John Kennedy e Endrick. Técnico: Ramon Menezes.

Equador: Alexis Villa; Carlos Sánchez, Christian Garcia, Oscar Quiñonez e Layan Loor; Erick Pluas, Patrik Mercado, Daniel Ruiz e Pedro Vite; John Mercado, Yaimar Medina e Justin Cuero. Técnico: Miguel Bravo.

